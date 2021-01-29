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Глушенков покинул расположение «Спартака». Его могут арендовать «Химки»

22:03
Максим Глушенков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Глушенков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Максим Глушенков покинул расположение московской команды в Дубае (ОАЭ). В ближайшее время 21-летний россиянин может перейти в «Химки» на правах аренды.

В текущем сезоне Глушенков провел 5 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. В конце сентября хавбек перенес операцию на передней крестообразной связке колена.

Портал transfermarkt.de оценивает Глушенкова в 1,5 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» действует до 30 июня 2023 года.

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