Globo Esporte: «Краснодар» близок к трансферу Уэсли из «Интернасьонала»

«Краснодар» близок к заключению сделки по трансферу нападающего «Интернасьонала» Уэсли. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, россияне предложили 10 миллионов евро за переход игрока. Часть суммы «Краснодар» может погасить в счет долга бразильского клуба за покупку другого форварда — Вандерсона, которая состоялась в 2022 году. «Интернасьонал» обязался выплатить шесть полугодовых взносов в размере 750 тысяч евро. Сообщается, что клуб остается должен «быкам» еще 1,5 миллиона евро.

Сам Уэсли в данный ведет переговоры о контракте с российским клубом.

Бразилец выступает за клуб из Порту-Алегри с февраля 2024 года. В сезоне-2024 он провел 45 матчей во всех турнирах, где забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 8 миллионов евро.