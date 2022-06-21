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Сегодня, 10:50

Главный врач «Спартака» рассказал о состоянии игроков перед сборами

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о состоянии игроков перед сборами.

«Мы провели двухдневное мероприятие, направленное на углубленный медицинский осмотр. Все игроки здоровы, все прошли медобследование. Георгий Джикия также здоров и готов играть. Он пришел хромая? Спортсмен здоров, настоящий капитан.

Прошло достаточно времени, чтобы у Джикии восстановился глаз. Это было попадание инородного предмета, от этого не застрахован ни один спортсмен. Георгий выдержал это и вышел в кубке. Это показывает его характер. К Суперкубку будет точно готов.

Маслов восстановился, тренируется в общей группе. Легионеры на связи с медицинским штабом. Если есть какие-то проблемы, они сообщают нам. На данный момент ребята также проходят медицинский осмотр», — сказал Козлов.

Сегодня, 21 июня, игроки «Спартака» проходят медицинское обследование в Москве.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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