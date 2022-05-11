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Сегодня, 17:26

Моуринью отказался комментировать интерес «Ромы» к Матичу

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался комментировать интерес клуба к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Неманье Матичу.

«Я не люблю говорить об игроках других клубов. Это нехорошо для меня, для клуба и для самого игрока. Все знают мое отношение к Неманье. Он один из тех, кому я доверяю. Мы выигрывали и сражались вместе в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Рома» уже контактировала с Матичем.

33-летний серб покинет «МЮ» в конце сезона на правах свободного агента.

В текущем сезоне Матич провел за клуб 32 матча и отдал 4 результативные передачи.

Неманья Матич
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
Жозе Моуринью
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