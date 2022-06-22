Моуринью хочет видеть Начо в «Роме». При нем защитник дебютировал в «Реале»

«Рома» может попытаться подписать защитника «Реала» Начо, сообщает Sport.es.

По информации источника, в трансфере заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуринью, при котором 32-летний испанец был переведен в главную команду «Реала» в 2013 году.

Помимо «Ромы», интерес к защитнику проявляет «Интер».

В прошлом сезоне Начо провел за мадридский клуб 42 матча и забил 3 гола. Его контракт с клубом действует до июня 2023 года.