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22 июня, 23:47

Моуринью хочет видеть Начо в «Роме». При нем защитник дебютировал в «Реале»

Моуринью хочет подписать в «Рому» защитника «Реала» Начо
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«Рома» может попытаться подписать защитника «Реала» Начо, сообщает Sport.es.

По информации источника, в трансфере заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуринью, при котором 32-летний испанец был переведен в главную команду «Реала» в 2013 году.

Помимо «Ромы», интерес к защитнику проявляет «Интер».

В прошлом сезоне Начо провел за мадридский клуб 42 матча и забил 3 гола. Его контракт с клубом действует до июня 2023 года.

Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал
ФК Рома
Жозе Моуринью
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