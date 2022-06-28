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Клопп об уходе Минамино: «Мечта тренера. Его выступления — причина, почему мы обновляли комнату трофеев так часто»

Клопп трогательно попрощался с форвардом Минамино
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп попрощался с нападающим Такуми Минамино.

28 июня «Монако» объявил о подписании контракта с 27-летним японцем до 2026 года.

«Удивительный профессионал и суперталантливый игрок. Как человек, он полон тепла и вызывает у всех положительные эмоции. Мечта тренера, если честно. Я уверен, что найдутся те, кто скажет, что это (его выступления в «Ливерпуле». — Прим. «СЭ») не сработало. Те, кто так думают, ошибаются. Я это не поддерживаю.

Его выступления и голы являются причиной, почему нашу комнату трофеев приходилось обновлять так часто. Его достижения здесь выдержать испытание временем. Он добьется большого успеха в «Монако». Я уверен, мы будем смотреть со смесью ликования и зависти, как он прогрессирует там. Спасибо тебе, Таки», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

Минамино выступал за мерсисайдскую команду с января 2020 года. В общей сложности в составе красных он провел 55 матчей и забил 14 голов.

В минувшем сезоне форвард провел 24 матча за «Ливерпуль», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-taki-reason-we-had-change-champions-wall-so-often

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Такуми Минамино
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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