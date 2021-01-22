Главный тренер «Фиорентины»: «Ждем приезда Кокорина и его подписи в контракте»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал об ожидании приезда нападающего Александра Кокорина в расположение клуба.

«Ждем его приезда и подписания контракта. После этого мы сможем поговорить с ним», — цитирует Пранделли Firenze Viola.

Нападающий московского «Спартака» сообщил в четверг, 21 января, что готовится перейти в итальянскую команду «Фиорентина». По словам 29-летнего спортсмена, он уже общался с главным тренером команды Чезаре Пранделли.

Кокорин должен заключить контракт с «фиалками» на 3,5 года. «Фиорентина» предложила «Спартаку» за нападающего 4,5 миллиона евро.

«Фиорентина» в текущем розыгрыше серии А занимает 18-е место с 18 очками.