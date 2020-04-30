Главный тренер «Динамо» прокомментировал возможность приглашения Кокорина
12:20
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении нападающего «Сочи» Александра Кокорина.
— Лакомый кусочек на летнем трансферном рынке — экс-динамовец Александр Кокорин. Ваш клуб будет за него бороться?
— Форвард такого уровня пригодился бы любой российской команде. Но я думаю, некорректно рассуждать на тему будущего футболиста, когда у него действует контракт с другим клубом. (Константин Алексеев)
В сезоне-2019/20 29-летний Кокорин провел 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Форвард выступал за «Динамо» с 2008 по 2013 год и с 2013-го по 2015-й.
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