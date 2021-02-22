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Главный тренер «Аякса» — о трансфере Промеса в «Спартак»: «Переговоры на продвинутой стадии»

13:51
Эрик тен Хаг. Фото fcutrecht.nl
Эрик тен Хаг. Фото fcutrecht.nl
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о ходе переговоров по трансферу нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

«Новостей пока нет. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Давайте не будем мешать процессу. Я допускаю, что переговоры к чему-то приведут», — цитирует тен Хага ESPN.

Сегодня, 22 февраля, сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 29-летнего голландца 7-8 миллионов евро.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В этом сезоне хавбек провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

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