Главный тренер «Аякса» — о трансфере Промеса в «Спартак»: «Переговоры на продвинутой стадии»
13:51
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о ходе переговоров по трансферу нападающего Квинси Промеса в «Спартак».
«Новостей пока нет. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Давайте не будем мешать процессу. Я допускаю, что переговоры к чему-то приведут», — цитирует тен Хага ESPN.
Сегодня, 22 февраля, сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 29-летнего голландца 7-8 миллионов евро.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В этом сезоне хавбек провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.
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