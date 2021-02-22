Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о ходе переговоров по трансферу нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

«Новостей пока нет. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Давайте не будем мешать процессу. Я допускаю, что переговоры к чему-то приведут», — цитирует тен Хага ESPN.

Сегодня, 22 февраля, сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 29-летнего голландца 7-8 миллионов евро.