Гильерме не намерен завершать карьеру игрока

Экс-вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос о своем будущем.

«Могу ли завершить карьеру? Нет-нет, не собираюсь пока. Но не все от меня зависит. Варианты в России или в Бразилии? Есть в России, есть в Бразилии, но пока думаю. Большую роль играет семья — где будем жить», — цитирует Гильерме Sport24.

38-летний голкипер покинул «Локомотив» летом 2024 года в связи с истечением контракта. Россиянин бразильского происхождения выступал за железнодорожников с 2007 года. На его счету 19 матчей за сборную России.