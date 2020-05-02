Гетце может перейти в «Ниццу»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может стать игроком «Ниццы», сообщает Bild.

Сообщается, что «Ницца» вступила в борьбу за игрока. Команду тренирует Люсьен Фавр, ранее работавший с «Боруссией». Также указано, что сам немец пока не принял решение о своем будущем. Им также интересуются «Марсель», «Лион», «Монако», «ПСЖ», «Лацио», «Интер», «Валенсия» и «Байер».

Ранее сообщалось, что футболист покинет клуб по окончании сезона. Его контракт истекает 30 июня 2020 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «Боруссию», забил три мяча и сделал один результативный пас.