«Герта» объявила о приобретении Пентека у «Милана»

Форвард Кшиштоф Пентек перешел из «Милана» в «Герту», сообщается в официальном Twitter немецкой команды.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 27 миллионов евро. «Милан» отказался от предложения «Тоттенхэма», так как клуб не устраивал вариант с арендой.

В сезоне-2019/20 27-летний Пентек забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Милан». Transfermarkt оценивает стоимость поляка в 32 миллиона евро.