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«Герта» хочет купить у «Арсенала» Джаку

12:45
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака намерен покинуть команду в январе. Как сообщает Bild, интерес к 27-летнему швейцарцу проявляет «Герта», которую возглавил Юрген Клинсманн, требующий от руководства клуба усиления состава зимой.

По данным источника, «Герта» хочет арендовать Джаку до конца сезона с последующим выкупом. Рассматривается также прямая покупка за 30 миллионов евро. Джака в свою очередь тоже хочет вернуться в Германию, особенно после конфликта с болельщиками «Арсенала». Отметим, что контракт игрока с «канонирами» рассчитан до 2023 года.

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