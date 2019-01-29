Георгий Джикия: "При Кононове мы попрощались с моими любимыми длинными передачами"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия - о матче с "Локомотивом" (4:0) на турнире в Катаре. Красно-белые стали победителями соревнований.

- Произошли замены в перерыве, но мы старались играть. "Локомотив" - довольно сильная команда, но мы взвинтили темп и забили, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер". - Наша победа закономерна. Закономерна ли победа в турнире? Да согласен. Мы выглядели лучше всех. Все видят, что наша игра изменилась. Мы стараемся, все видят, что мы прогрессируем. Что изменилось при Кононове? Мы играем в мелкий пас, короткий. С моими любимыми длинными передачами мы попрощались.

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