«Гент» не собирается продавать Яремчука до лета и меньше, чем за 15 миллионов

«Гент» планирует сохранить нападающего Романа Яремчука по меньшей мере до конца сезона, утверждает Voetbal. В клубе делают ставку на форварда сборной Украины и не готовы расставаться с ним дешевле, чем за 15 миллионов евро.

Яремчук перешел в «Гент» из киевского «Динамо» за 2 миллиона в 2017 году. В нынешнем он отметился 17 голами в 30 играх во всех турнирах. В гонке бомбардиров чемпионата Бельгии украинец делит второе место с 10 голами.