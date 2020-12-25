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«Гент» не будет продавать Яремчука прямому конкуренту

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Нападающий «Гента» Роман Яремчук не перейдет в «Брюгге», сообщает Voetbal24.

По данным источника, 25-летний украинец хочет покинуть команду уж зимой. и одним из претендентов был как раз «Брюгге». Но руководство «индейцев» не хочет усиливать конкурента по внутреннему первенству, поэтому планирует отдать футболиста в иностранный чемпионат. Ранее интерес к форварду проявляла «Бенфика».

В нынешнем сезоне игрок сборной Украины провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал 3 передачи.

Его контракт с «Гентом» рассчитан до лета 2023 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

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