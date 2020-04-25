Геннадий Орлов оценил возможность перехода Кокорина в «Рому»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о будущем форварда «Сочи» Александра Кокорина.

Ранее в интервью экс-футболисту «Крыльев Советов» Евгению Савину для его Youtube-канала «Красава» 29-летний Кокорин сообщил, что им интересуется «Рома».

— Он для нас талантливый и сильный футболист. Для нас. А вот для «Ромы», для Италии... Не знаю. Нет ответа. Может быть, его в серии А не особо знают. Вы правильно заметили, что Кокорин многовато пропустил, не играл. Весной возобновил карьеру. Но что значит для европейского футбола команда «Сочи»? Конечно, Кокорин — это тот футболист, который чего-то стоит. Так? Он имеет право на оптимальный выбор. (Виталий Айрапетов)

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