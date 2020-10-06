Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе рассказал о срыве сделки с Кузяевым

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе признался, что московский клуб должен был подписать хавбека Далера Кузяева в понедельник, но сделка не состоялась. Он также отметил, что сам игрок и Адьям Кузяев, отец футболиста, не виноваты в этом.

Во вторник, 6 октября, «Зенит» объявил о подписании контракта с 27-летним Кузяевым до конца сезона-2022/23..

— Я был очень рад познакомиться с отцом Далера, — приводит слова Кикнадзе Sport24. — У нас был абсолютно конструктивный диалог. Мне жаль, что трансфер не случился. Мы его должны были подписать вчера. Велась реальная работа, мы считали, что переход позволит не только усилить состав нашей команды, но и даст постоянную практику игроку сборной. К сожалению, в один день все перевернулось. Так получилось, так бывает. Мы учтем на будущее, извлечем уроки.

— Появилась информация, что трансферу в «Локомотив» во многом помешал отец Кузяева.

— Это неправда. Я с огромным уважением отношусь к Адьяму, и считаю, что он делает все для того, чтобы помочь сыну. Завышенные требования игрока? Это неправда. Ни сам Далер, ни его отец не виноваты в том, что сделка с «Локомотивом» не состоялась.