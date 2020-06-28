Гайч может перейти в «Милан». Им интересовался ЦСКА

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч может перейти в «Милан», сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, миланцы рассматривают 21-летнего аргентинца в качестве замены нападающему Златану Ибрагимовичу, который может покинуть клуб по окончании сезона.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к форварду со стороны ЦСКА и «Интера».

В текущем сезоне Гайч провел 13 матчей в чемпионате Аргентины, в которых забил 5 голов. Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.