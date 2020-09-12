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Гаттузо назвал условие, при котором Кулибали перейдет в «Манчестер Сити»

14:12
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо заявил, что защитник Калиду Кулибали может покинуть команду в случае, если «Манчестер Сити» заплатит требуемую сумму.

«У Кулибали есть определенная цена, и если «Наполи» не получит требуемых денег, он не уйдет», — цитирует главного тренера неаполитанцев Goal.com.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Сити» готов предложить за 29-летнего сенегальца 70 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов.

Кулибали в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Наполи» во всех турнирах.

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