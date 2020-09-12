Гаттузо назвал условие, при котором Кулибали перейдет в «Манчестер Сити»
14:12
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо заявил, что защитник Калиду Кулибали может покинуть команду в случае, если «Манчестер Сити» заплатит требуемую сумму.
«У Кулибали есть определенная цена, и если «Наполи» не получит требуемых денег, он не уйдет», — цитирует главного тренера неаполитанцев Goal.com.
По данным La Gazzetta dello Sport, «Сити» готов предложить за 29-летнего сенегальца 70 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов.
Кулибали в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Наполи» во всех турнирах.