Бэйл: «Сколько у меня сейчас предложений от клубов? Полно!»

Гарет Бэйл рассказал, что получил много предложений от разных клубов

Нападающий Гарет Бэйл рассказал, что получил много предложений от разных клубов.

«Приму ли я решение о будущем сразу после стыковых матчей? Нет, необязательно. Я уже говорил, что сейчас полностью сосредоточен на ближайшем матче сборной Уэльса, меня не волнуют другие вещи. Сколько у меня предложений? Полно!» — приводит Sky Sports слова Бэйла.

В конце июня контракт 32-летнего Бэйла с «Реалом» истечет, 32-летний валлиец станет свободным агентом. По данным британских СМИ, к форварду проявляют интерес «Кардифф», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и ряд клубов американской лиги МЛС.