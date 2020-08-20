«Гамбург» подписал бывшего форварда «Кельна»

Нападающий Симон Теродде перешел в «Гамбург». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на один год.

Simon Terodde signs on a free transfer from @fckoeln_en, completing his medical this morning and signing a one-year contract at the Volksparkstadion ?? pic.twitter.com/z8L4u2ZRp0 — HSV English (@HSV_English) August 20, 2020

Футболист в прошлом сезоне выступал за «Кельн». Он пополнил «Гамбург» на правах свободного агента. «Кельн» выступает в первой бундеслиге, а «Гамбург» по итогам прошедшего сезона не смог вернуться в элитный дивизион.

32-летний немец в прошедшем сезоне провел 25 матчей за «Кельн» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.