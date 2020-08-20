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«Гамбург» подписал бывшего форварда «Кельна»

18:15
Симон Теродде. Фото ФК "Гамбург".
Симон Теродде. Фото ФК "Гамбург".
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Нападающий Симон Теродде перешел в «Гамбург». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на один год.

Футболист в прошлом сезоне выступал за «Кельн». Он пополнил «Гамбург» на правах свободного агента. «Кельн» выступает в первой бундеслиге, а «Гамбург» по итогам прошедшего сезона не смог вернуться в элитный дивизион.

32-летний немец в прошедшем сезоне провел 25 матчей за «Кельн» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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