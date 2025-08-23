«Гамбург» близок к аренде защитника «Тоттенхэма» Вушковича

«Гамбург» намерен арендовать защитника «Тоттенхэма» Луки Вушковича, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны близки к завершению сделки по 18-летнему хорвату.

В сезоне-2024/25 Вушкович играл в аренде за бельгийский «Вестерло». В 38 матчах он забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.