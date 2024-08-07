Галлахер в среду пройдет медобследование для перехода в «Атлетико»

«Челси» и «Атлетико» договорились по полузащитнику Конора Галлахера, написал в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Сумма трансфера 24-летнего англичанина составит 43 миллиона евро. Мадридский клуб заключит с футболистом пятилетний контракт. Медицинское обследование назначено на среду.

Галлахер является воспитанником «Челси». В сезоне-2023/24 футболист забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 50 матчах за синих во всех турнирах.