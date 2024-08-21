Галлахер попрощался с фанатами «Челси» после перехода в «Атлетико»

Бывший полузащитник «Челси» Конор Галлахер опубликовал прощальный пост в связи с переходом в «Атлетико».

Мадридский клуб объявил о трансфере 24-летнего англичанина 21 августа. Хабвек подписал контракт до 2029 года.

«Спасибо всем в «Челси» за исполнение моих мечт. Каждый раз, когда я надевал футболку команды, это было огромной честью. Это была мечта, которую я в некоторых случаях воплощал в качестве капитана команды.

Эти воспоминания будут со мной навечно. Я ценю всю любовь и поддержку фанатов. Слышал скандироварование моего имена на «Стэмфорд Бридж» — это особенное чувство, а баннер, который вы выставили на матче с «Тоттенхэмом» значил для меня очень многое. Спасибо за все. Желаю клубу всего самого наилучшего. Надеюсь, скоро увидимся на «Стэмфорд Бридж», — написал Галлахер в соцсетях.

Галлахер является воспитанником «Челси». Он провел за лондонцев 95 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и сделал десять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро.