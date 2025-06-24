«Галатасарай» заинтересован в Ришарлисоне

«Галатасарай» планирует подписать нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисона, сообщает TeamTalk.

По данным источника, за игроком следил главный тренер «Галатасарая» Жозе Моуринью. Лондонцы согласны продать 28-летнего бразильца или отдать его в аренду. В клубе недовольны его статистикой и частыми травмами.

В сезоне-2024/25 Ришарлисон в 24 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.