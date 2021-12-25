«Галатасарай» ведет переговоры с «Пармой» о переходе Мана
Форвард «Пармы» Деннис Ман может перейти в «Галатасарай», сообщает в своем Twitter румынский журналист Эмауэль Рошу.
По данным источника, сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Турции. Переговоры идут непросто, договоренности пока нет.
23-летний румынский футболист в текущем сезоне провел десять матчей за «Парму» в серии В и забил два мяча. Transfermarkt оценивает его в 10 милллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю