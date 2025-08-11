«Галатасарай» сделал предложение о трансфере Павара

«Галатасарай» заинтересован в подписании защитника «Интера» Бенжамена Павара, сообщил журналист Маттео Моретто.

По данным источника, турецкий клуб уже сделал первое предложение по 29-летнему французу. При этом «Галатасарай» использовал для этого посредников, прямых контактов с «Интером» или футболистом пока не было.

В сезоне-2024/25 Павар в 38 матчах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.