11 августа, 15:49

«Галатасарай» сделал предложение о трансфере Павара

Павел Лопатко

«Галатасарай» заинтересован в подписании защитника «Интера» Бенжамена Павара, сообщил журналист Маттео Моретто.

По данным источника, турецкий клуб уже сделал первое предложение по 29-летнему французу. При этом «Галатасарай» использовал для этого посредников, прямых контактов с «Интером» или футболистом пока не было.

В сезоне-2024/25 Павар в 38 матчах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Бенжамен Павар
ФК Галатасарай
ФК Интер (Интернационале)
  • Max Stch

    черз букву О надо писать , неучи - «Галатасарай» сделал предложение о трансфере Повара

    13.08.2025

    • Романо: Коман дал согласие на переход в «Аль-Наср»

    Вратарь «Лейпцига» Бласвих перешел в «Байер»

