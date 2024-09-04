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Сегодня, 19:33

«Галатасарай» объявил об аренде Осимхена

Руслан Минаев
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«Галатасарай» объявил о переходе на правах аренды нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Контракт с 25-летним нигерийцем рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Достигнута договоренность с Виктором Осимхеном и «Наполи» о бесплатной аренде игрока», — говорится в сообщении стамбульского клуба.

Отмечается, что турецкий клуб обязался выплатить игроку зарплату за сезон-2024/25 в размере 6 миллионов евро.

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Осимхен выступал за неаполитанцев с 2020 года. Он провел за команду 133 матча, забил 76 мячей и сделал 18 результативных передач.

Виктор Осимхен
ФК Галатасарай
ФК Наполи
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