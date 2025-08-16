«Галатасарай» направил «Манчестер Сити» предложение по Эдерсону

«Галатасарай» сделал официальное предложение по вратарю «Манчестер Сити» Эдерсону, сообщает журналист Sport Mediaset Орацио Аккомандо.

По данным источника, предложение составляет около 10 миллионов евро, но «Сити» не согласится отдать вратаря, если не будут предоставлены улучшенные условия.

Сообщается, что турецкий клуб предложил 31-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро за сезон, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории турецкого футбола.

Эдерсон играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.