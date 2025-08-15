«Галатасарай» намерен подписать Мэйтланда-Найлса из «Лиона»

«Галатасарай» заинтересован в подписании защитника «Лиона» Эйнсли Мэйтланда-Найлса, сообщает RMC Sport.

По данным источника, 27-летний англичанин несколько раз связывался с клубом турецкой суперлиги, чтобы выразить свою заинтересованность в переходе. Для бывшего игрока сборной Англии «Галатасарай» уже готовит предложение.

В сезоне-2024/25 Мэйтланд-Найлс в 44 матчах за «Лион» во всех турнирах забил 1 гол и сделал 7 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.