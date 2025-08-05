Футбол
5 августа, 07:12

«Галатасарай» начал переговоры с «ПСЖ» по Сафонову

Евгений Козинов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Галатасарай» начал переговоры с руководством «ПСЖ» по поводу перехода российского голкипера Матвея Сафонова, сообщил в соцсети X журналист Сулейман Родоп.

Ранее стало известно, что парижский клуб хочет подписать Люка Шевалье из «Лилля», поэтому Сафонов может покинуть команду.

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» летом 2024 года и подписал контракт до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сафонов провел 17 матчей за команду из Парижа во всех турнирах, пропустив 13 мячей и семь раз сыграв на ноль. Он выиграл с «ПСЖ» четыре трофея: Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

Вратарь &laquo;ПСЖ&raquo; Матвей Сафонов.
Матвей Сафонов
  • Саша

    Переход в Палата-Сарай для Сафонова безусловно понижение в классе. Тяжелобольные, отягощенные повышенным травматизмом, футболисты из Европы в конце своей карьеры соглашаются на переход в Палата-Сарай. Сафонов будет доигрывать на скамейке запасных Палата-Сарая конец своей так печально завершившейся карьеры в ПСЖ.

    06.08.2025

  • Олег_Москва

    Галатасарю-то это чудо в перьях зачем нужно? Это чучело из страны-изгоя нафига нужно?:)))

    06.08.2025

  • Camry163

    Нет. В русский язык слово пришло от "караван-сарай". А там понятно что за условия.

    05.08.2025

  • Mikhail

    И не просто дворец, а в большой дворец. Правда, не в Париже, а Турция - тоже Европа.

    05.08.2025

  • Millwall82

    ну вообще сарай на тюрском это дворец, кто-то кого-то троллил в России этим словом. Шутка переросла в реальное слово хоз.постройки.

    05.08.2025

  • Slim Tallers

    Не по Сеньке шапка. Если хотят продать - то увидели настоящий уровень. А в Турции нужно выкладываться на все сто,это не Париж,где за матч можно было мяча не коснуться.

    05.08.2025

  • NF

    Так-то, в переводе с тюркского, "сарай" - "дворец". Так что уехать Сафонов может в "Галатодворец")...

    05.08.2025

  • NF

    Разумеется, нет, что для Сафонова еще более показательно...

    05.08.2025

  • Топотун

    На посту стоит монах, еле-еле на ногах.

    05.08.2025

  • Топотун

    А чё они на нашу землю свиньёй пришли ?

    05.08.2025

  • blue-white!

    В 1941 по 1945 мы воевали не с немецким народом...

    05.08.2025

  • Топотун

    Блюватник, мы не воюем с украинским народом !

    05.08.2025

  • Топотун

    Хохол выгнал ватника. Где протест от Маши алкаши ?

    05.08.2025

  • Топотун

    Вата никому не нужна. Свой французик к телу ближе !

    05.08.2025

  • Топотун

    Монах пошел нах.

    05.08.2025

  • blue-white!

    Хохол русскому больше не товарищ...

    05.08.2025

  • blue-white!

    А чё не в Монаку к Головину?

    05.08.2025

  • Highlander

    А ведь они могли бы быть друзьями.

    05.08.2025

  • Кариока_двойка.

    А не заграницей не товар?.

    05.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Уж баба его точно за Париж. Та еще мымра.

    05.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Это точно. Тем более после подписания Осимхена, банду походу там собирают приличную.

    05.08.2025

  • belaruss

    Я так понимаю,что одна из главных причин продажи Моти это пожелание xoxла из Борнмута, которого ПСЖ пробует подписать

    05.08.2025

  • Ruslan O

    Люка Шевалье, наверное, настолько крут, что все вратари собрались из ПСЖ уходить: ранее писали, что Доннарумма, из-за прихода Шевалье засобирался на выход, теперь Сафонов....

    05.08.2025

  • спас

    А что Турция это Европа???

    05.08.2025

  • Штрафбат

    да никуда Доннарумма не уйдет. Так, обычные вбросы во время торгов по будущему контракту. А вот Мотя уйдет точно, так как интерес к Забарному у ПСЖ гораздо больший. Нужен кровь из носу крупный центрбек.

    05.08.2025

  • Jacky_Dnepr

    Пошёл по рукам.

    05.08.2025

  • Camry163

    В ворота Галатасарая кого попало не зовут ) Таффарел, Муслера. Вот теперь Сафонов.

    05.08.2025

  • Haiaxi

    Зря хранцузский учил. Теперь тюркский язык придётся осваивать.

    05.08.2025

  • analytica

    Это было бы правильно, но боюсь, что Сафонов не согласится. Возможно, ему на лавке, но в Париже, сидится лучше, чем стоялось бы в воротах, но в Стамбуле.

    05.08.2025

  • 1~18

    Пошёл слив балласта :joy:

    05.08.2025

  • Vyacheslav Popov

    СЭ, это залёт! нет после "сообщил в соцсети X журналист Сулейман Родоп" фразы запрещена в РФ

    05.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Так красиво все начиналось, - "вызываем в Париж!" И как скверно завершается, - езжай в ...сарай.

    05.08.2025

  • andy1962

    ага. силя на лавке

    05.08.2025

  • andy1962

    Мотя, за границей ты просто товар. Сначала продадут туркам, потом албанцам. Возвращайся-ка в Россию. В Зенит или Динамо, там вратари чудят

    05.08.2025

  • Робин из Локсли

    Выжили русофобы Мотю из ПСЖ.

    05.08.2025

  • NF

    Вот и закончился французский вояж. Да, есть награды, но в личном плане там не реализовался, даже с учётом ухода Доннаруммы...

    05.08.2025

  • взять все и поделить

    "ты смотри, что Галатасарай творит" (с)

    05.08.2025

  • ПельМешков

    И пошли до городу Парижа. Бредут лесами тёмныма, идут степями широкима, лезут горами высокима. В городах концерты давали, с большим успехом… Ну, вот так… до Парижу и доправилися. (Волшебное кольцо)

    05.08.2025

  • Banquero

    Sic transit gloria mundi

    05.08.2025

  • oleg.bob

    Так может и лучше.

    05.08.2025

  • Jean4

    Надо было сразу в Сарай переходить, ну какой ПСЖ.

    05.08.2025

  • Ganimed

    Матвей, конечно дуй в сарай, там тебя ждут... Тебе осталось выиграть почти копейки, до пазла-клубный ЧМ и сборный:sunglasses:За первым тебя приглашают сейчас, а второй доберёшь с Валерой, попозжее:joy:

    05.08.2025

  • Алексей Переверзев

    Может, и хороший вариант. В ПСЖ сидеть на лавке или в Турции 100% в основе. Тем более что турки уже прошли в группу ЛЧ

    05.08.2025

  • bvp

    Все выиграл, можно уходить.

    05.08.2025

  • Вот и закончилась париЖАНская сказка для тюхт-матюхи!!!

    05.08.2025

