«Галатасарай» начал переговоры с «ПСЖ» по Сафонову

«Галатасарай» начал переговоры с руководством «ПСЖ» по поводу перехода российского голкипера Матвея Сафонова, сообщил в соцсети X журналист Сулейман Родоп.

Ранее стало известно, что парижский клуб хочет подписать Люка Шевалье из «Лилля», поэтому Сафонов может покинуть команду.

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» летом 2024 года и подписал контракт до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сафонов провел 17 матчей за команду из Парижа во всех турнирах, пропустив 13 мячей и семь раз сыграв на ноль. Он выиграл с «ПСЖ» четыре трофея: Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.