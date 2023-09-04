«Галатасарай» может арендовать ван де Бека

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в турции, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, на 26-летнего голландца претендует «Галатасарай», который хочет арендовать игрока. Первое предложение в 1,17 миллиона евро манкунианцы отклонили.

Ван де Бек в «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 10 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.