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Сегодня, 05:32

«Галатасарай» может арендовать ван де Бека

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в турции, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, на 26-летнего голландца претендует «Галатасарай», который хочет арендовать игрока. Первое предложение в 1,17 миллиона евро манкунианцы отклонили.

Ван де Бек в «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 10 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.

Донни ван де Бек
ФК Галатасарай
ФК Манчестер Юнайтед
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