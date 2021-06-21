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«Галатасарай» хочет продлить аренду форварда «Монако» Оньекуру

05:28
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Форвард «Монако» Хенри Оньекуру, арендованный «Галатасараем», может продолжить выступать в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, турецкий клуб хочет продлить аренду 24-летнего нигерийца еще на один сезон. Также «Галатасарай» хочет обсудить возможность выкупа игрока по окончании аренды.

В минувшем сезоне Оньекуру провел 14 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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