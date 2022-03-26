Гагнидзе на правах аренды перешел из «Динамо» в «Ракув»

Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе продолжит карьеру в Польше. 19-летний грузин на правах аренды завершит год в польском «Ракуве», после чего должен вернуться в российский клуб.

В этом сезон Гагнидзе на правах аренды играл в аренде в «Урале». Он принял участие в 11 матчах чемпионата России и получил 2 желтые карточки. Также он сыграл в 2 матчах Кубка России.

Напомним, грузиский полузащитник перешел в московское «Динамо» из тбилисского «Динамо» летом 2021 года. Он подписал контракт до 2026 года.