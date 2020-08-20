Защитник «Лилля» Габриэл близок к переходу в «Арсенал», сообщает Daily Mirror.

По сведениям источника, 22-летний бразилец перейдет в лондонский клуб в ближайшее время, подписав пятилетний контракт.

Ранее к игроку проявлял интерес «Наполи», но предложение «Арсенала» финансово выгоднее.

В сезоне-2019/20 Габриэл провел за «Лилль» 34 матча и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 17,5 миллиона евро.