Габриэл близок к переходу в «Арсенал»
06:20
Защитник «Лилля» Габриэл близок к переходу в «Арсенал», сообщает Daily Mirror.
По сведениям источника, 22-летний бразилец перейдет в лондонский клуб в ближайшее время, подписав пятилетний контракт.
Ранее к игроку проявлял интерес «Наполи», но предложение «Арсенала» финансово выгоднее.
В сезоне-2019/20 Габриэл провел за «Лилль» 34 матча и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 17,5 миллиона евро.
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