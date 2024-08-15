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Сегодня, 12:03

Футбольный агент ван Куперен заявил, что Muy Manero стремится к разделению спорта и политики

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный агент Нейтан ван Куперен, представляющий компанию Muy Manero, ответил на критику в голландских СМИ по поводу связи с трансферами игроков в РПЛ.

— В ответ на недавние сообщения в СМИ о моей роли и должности в Muy Manero и трансферах, связанных с российскими футбольными клубами, я хотел бы заявить следующее.

В Muy Manero есть два человека, которые имеют официальную лицензию ФИФА. Согласно правилам ФИФА (FFAR), эти два сотрудника уполномочены заключать трансферные соглашения. Предположение о том, что я, не имея такой лицензии, буду самостоятельно оформлять трансферы, абсолютно неверно. Ответственность за заключение трансферного соглашения лежит в соответствии с упомянутым регламентом на владельцах лицензий. Остальные сотрудники компании, в том числе и я, выполняют лишь дополнительные задачи. Поэтому вопреки утверждениям СМИ подход Muy Manero полностью соответствует действующим нормам.

Muy Manero действует исключительно в интересах игроков. Прежде всего сам футболист решает, в какой стране он хочет играть. Затем Muy Manero стремится оказать игроку максимальное содействие в реализации этого желания, не выходя за рамки правил ФИФА. Появившееся в СМИ предположение о том, что компания предпочитает вести бизнес с Россией, совершенно не соответствует действительности. Мы работаем по всему миру и не хотим заранее исключать каких-либо футболистов или клубы только из-за политической ситуации в соответствующей стране. Для нас все игроки равны, независимо от того, откуда они родом и где хотят играть.

С этой точки зрения Muy Manero полностью осознает свою ответственность за то, чтобы управлять каждым трансфером как можно более тщательно и в соответствии с действующими законами и правилами. Особенно когда речь идет о потенциальном трансфере, связанном с Россией, он дополнительно рассматривается на предмет того, не противоречит ли он законам ЕС о санкциях. Muy Manero очень серьезно относится к этой (социальной и юридической) ответственности. Таким образом, Muy Manero стремится к тому, чтобы политика и спорт были разделены, — сказал ван Куперен.

Ранее агентство участвовало в осуществлении трансфера нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».

Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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