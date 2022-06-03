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Сегодня, 19:50

Футбольный агент Орещук рассказал, в чемпионаты каких стран может перейти Дзюба

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Футбольный агент Роман Орещук рассказал о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Мне почему-то кажется, что он уедет за границу. Не факт, что именно в «Фенербахче». Это может быть не только Турция, но и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и азиатские страны. Почему нет? Он хороший форвард. Может еще немного поиграть и неплохо заработать. В России вряд ли ему предложат такие же деньги, какие он получал в «Зените». А в других странах могут», — цитирует Орещука RT.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1010746-oreschuk-intervyu-transfery-dzyuba-agalarov

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Артем Дзюба
Роман Орещук
Футбол
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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