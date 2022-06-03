Футбольный агент Орещук рассказал, в чемпионаты каких стран может перейти Дзюба

Футбольный агент Роман Орещук рассказал о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Мне почему-то кажется, что он уедет за границу. Не факт, что именно в «Фенербахче». Это может быть не только Турция, но и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и азиатские страны. Почему нет? Он хороший форвард. Может еще немного поиграть и неплохо заработать. В России вряд ли ему предложат такие же деньги, какие он получал в «Зените». А в других странах могут», — цитирует Орещука RT.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.