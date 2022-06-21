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Агент Барбоза заявил, что Дзюба станет игроком «Фенербахче»

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Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что нападающий Артем Дзюба в ближайшее время перейдет в «Фенербахче».

«По моей информации, Дзюба точно переходит в «Фенербахче» в ближайшее время», — цитирует Барбозу РИА «Новости Спорт».

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. 33-летний форвард играл за питерский клуб с лета 2015 года.

В прошлом сезоне нападающий провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220621/dzyuba-1797141542.html
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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