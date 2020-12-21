Футболист «Астаны» Шомко может продолжить карьеру в РПЛ
14:15
Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко в скором времени покинет команду, сообщает KazFootball.kz.
По данным источника, в 30-летнем игроке заинтересованы несколько клубов чемпионата России. Сам Шомко хотел бы перейти в команду РПЛ. Также отмечается, что на футболиста претендует костанайский «Тобол», главным тренером которого является Григорий Бабаян. Специалист хорошо знаком с защитником по работе в «Астане».
У футболиста истек контракт со столичным клубом, в котором он играл с 2014 года. Всего в составе «Астаны» он провел 264 матча, забив 12 голов и сделав 45 результативных передач.
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