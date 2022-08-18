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Сегодня, 13:49

«Фулхэм» интересуется нападающим «Блэкберна» Бреретоном

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«Фулхэм» рассматривает возможность трансфера нападающего «Блэкберна» Бена Бреретона, сообщает The Sun.
По данным источника, ранее футболистом интересовались «Ницца», «Борнмут» и «Эвертон». «Блэкберн» хочет получить за 23-летнего чилийца не менее 20 миллионов евро.

Бреретон стал первым за 57 лет игроком сине-белых, который к концу года забил 20 голов в чемпионате. Действующий контракт игрока с его нынешним клубом истекает в 2023 году.

Также в прошлом году футболист дебютировал за сборную Чили. В составе национальной команды он провел 14 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

ФК Фулхэм
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