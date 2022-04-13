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Сегодня, 11:28

«Фулхэм» близок к подписанию Соломона из «Шахтера», который станет заменой Карвалью

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mail.

По сведениям источника, 22-летний израильтянин близок к переходу в «Фулхэм». Лондонский клуб видит в хавбеке замену Фабиу Карвалью, который в ближайшее время перейдет в «Ливерпуль». Трансфер Соломона обойдется в 8,5 млн евро.

В текущем сезоне Соломон провел 23 матча за «Шахтер», в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.

ФК Фулхэм
ФК Шахтер (Донецк)
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