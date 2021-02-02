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«Фулхэм» арендовал Маджу у «Бордо»

02:48
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Форвард «Бордо» Джош Маджа продолжит карьеру в «Фулхэме», сообщается на официальном сайте лондонцев.

Аренда 22-летнего англичанина рассчитана до конца сезона с возможностью выкупа.

«Я очень рад и горжусь тем, что подписал контракт с» Фулхэмом «на оставшуюся часть сезона. Это большая возможность, и я с нетерпением жду встречи с командой. Мы сделаем все, чтобы добиться положительных результатов», — сказал Маджа.

В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей в чемпионате Франции, в которых забил два гола.

Дополнительная информация:

https://www.fulhamfc.com/news/2021/february/Maja-Arrives-On-Loan/

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