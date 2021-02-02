«Фулхэм» арендовал Маджу у «Бордо»
02:48
Форвард «Бордо» Джош Маджа продолжит карьеру в «Фулхэме», сообщается на официальном сайте лондонцев.
Аренда 22-летнего англичанина рассчитана до конца сезона с возможностью выкупа.
«Я очень рад и горжусь тем, что подписал контракт с» Фулхэмом «на оставшуюся часть сезона. Это большая возможность, и я с нетерпением жду встречи с командой. Мы сделаем все, чтобы добиться положительных результатов», — сказал Маджа.
В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей в чемпионате Франции, в которых забил два гола.
Дополнительная информация:
https://www.fulhamfc.com/news/2021/february/Maja-Arrives-On-Loan/
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