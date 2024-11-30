Фримпонг из «Байера» может заменить Александр-Арнолда в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере защитника «Байера» Джереми Фримпонга, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, 23-летний защитник сборной Нидерландов рассматривается в качестве потенциальной замены для Трента Александр-Арнолда, контракт с которым истекает летом следующего года.

Фримпонг выступает за «Байер» с января 2021 года. В текущем сезоне он провел в немецком клубе 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал семь результативных передач.