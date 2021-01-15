Французский журналист Маседо прокомментировал возможный переход Пабло в «Локомотив»

Журналист французского издания Footmercato Орельян Маседо высказался по поводу возможного перехода защитника «Бордо» Пабло в «Локомотив».

Журналист отметил, что несмотря на травму, 29-летний футболист быстро восстановился Маседо, он также отметил, что Пабло поможет усилить «Локомотив».

«У «Бордо» большие проблемы с деньгами. Это не секрет. А у Пабло довольно большая зарплата. После провала переговоров с компанией Mediapro, которая освещала матчи чемпионата и платила 830 миллионов евро в год, многим французским командам придется делать трансферы «на выход». Это вынужденная мера», — цитирует Маседо «РБ-Спорт».

Ранее появлялась информация, что за трансфер Пабло «Локомотив» выплатит 2,5 миллиона евро, при этом портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов.