Форвард «Штутгарта» Калайджич не против перехода в «Ливерпуль»
Форвард «Штутгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Express.
По сведениям источника, 23-летний австиец согласился перейти в «Ливерпуль», который интересовался игроком. Как заявил футболист, он не может отказать мерсисайдцам из-за любви к английскому клубу.
В текущем сезоне Калайджич провел 26 матчей за «Штутгарт», в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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