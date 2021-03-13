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Форвард «Штутгарта» Калайджич не против перехода в «Ливерпуль»

12:10
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Форвард «Штутгарта» Саша Калайджич может продолжить карьеру в Англии, сообщает Daily Express.

По сведениям источника, 23-летний австиец согласился перейти в «Ливерпуль», который интересовался игроком. Как заявил футболист, он не может отказать мерсисайдцам из-за любви к английскому клубу.

В текущем сезоне Калайджич провел 26 матчей за «Штутгарт», в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.

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