Форвард «Шерифа» Луваннор покинул команду перед стартом в Лиге чемпионов
17:00
Нападающий «Шерифа» Энрике Луваннор покинул команду, сообщает официальный сайт клуба. Он перешел в клуб премьер-лиги Саудовской Аравии «Аль Таавун».
31-летний бразилец с молдавским паспортом в текущем сезоне провел девять матчей за «Шериф» и забил пять мячей при двух голевых передачах. Он помог команде пробиться в Лигу чемпионов — семь матчей, четыре гола и один результативный пас в отборочном турнире.
Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро. В Лиге чемпионов «Шериф» сыграет с «Реалом», «Интером» и «Шахтером».
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