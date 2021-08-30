Форвард «Шерифа» Луваннор покинул команду перед стартом в Лиге чемпионов

Нападающий «Шерифа» Энрике Луваннор покинул команду, сообщает официальный сайт клуба. Он перешел в клуб премьер-лиги Саудовской Аравии «Аль Таавун».

31-летний бразилец с молдавским паспортом в текущем сезоне провел девять матчей за «Шериф» и забил пять мячей при двух голевых передачах. Он помог команде пробиться в Лигу чемпионов — семь матчей, четыре гола и один результативный пас в отборочном турнире.

Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро. В Лиге чемпионов «Шериф» сыграет с «Реалом», «Интером» и «Шахтером».