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Сегодня, 03:59

Форвард сборной Кореи Хван перейдет в «Ноттингем Форест», но будет играть в Греции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Бордо» Хван Уй Джо в ближайшее время перейдет в «Ноттингем Форест».

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились о переходе 29-летнего игрока сборной Кореи. Сумма трансфера составит 5 миллионов евро.

Однако английский клуб отправит игрока в аренду в «Олимпиакос», поэтому в этом сезоне он будет играть в Греции.

В прошлом сезоне Хван сыграл за «Бордо» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

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