Форвард сборной Армении стал игроком «Сочи»

Нападающий Эрик Варданян подписал контракт с «Сочи», информирует пресс-служба клуба РПЛ. Соглашение с 21-летним футболистом вступит в силу с 1 января 2020 года.

«В прошлом сезоне Эрик был признан лучшим игроком чемпионата Армении в составе «Пюника», однако его команда финишировала лишь второй», — написано в сообщении пресс-службы «Сочи».

На счету Варданяна три матча за сборную Армении и один гол. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 350 тысяч евро.