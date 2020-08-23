Форвард «Ростова» Зайнутдинов может перейти в ЦСКА
12:48
ЦСКА может приобрести нападающего «Ростова» Бактиера Зайнутдинова, утверждает «Чемпионат». По информации источника, стороны близки к договоренности.
В минувшем сезоне 22-летний казахстанский футболист провел 19 матчей за «Ростов», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. В текущем — 3 встречи и не отметился результативными действиями. Его контракт с желто-синими действует до конца 2020 года.
Портал transfermarkt.de оценивает Зайнутдинова в 2 миллиона евро.
На счету форварда 13 матчей и 6 голов за сборную Казахстана.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4114087-cska-vedjot-peregovory-o-transfere-havbeka-rostova-zajnutdinova.html
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